Delitto Floyd: poliziotto condannato per omicidio preterintenzionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente Joe Biden si era augurato un “verdetto giusto”, poche ore prima della sentenza. Ci sono volute circa 10 ore e una giuria composta da 6 bianchi e 6 non bianchi prima di raggiungere il verdetto finale. Sono state due settimane difficili, due settimane di testimonianze. La giuria ha visto innumerevoli volte il video dove l’agente preme sul collo di George Floyd che ripete: “Non riesco a respirare”. E non ha avuto dubbi: Derek Chauvin è colpevole. È stato il suo ginocchio ad uccidere Floyd. Non un difetto congenito, non le sostanze da Floyd assunte poco prima dell’aggressione. È stato il ginocchio di Derek Chavuvin. Derek Chauvin, e basta. La sua morte ha scatenato roventi proteste per tutta l’America. Sarà Peter Cahill, nelle prossime settimane, a pronunciare la sentenza. Per l’imputato c’è la possibilità di 40 anni di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente Joe Biden si era augurato un “verdetto giusto”, poche ore prima della sentenza. Ci sono volute circa 10 ore e una giuria composta da 6 bianchi e 6 non bianchi prima di raggiungere il verdetto finale. Sono state due settimane difficili, due settimane di testimonianze. La giuria ha visto innumerevoli volte il video dove l’agente preme sul collo di Georgeche ripete: “Non riesco a respirare”. E non ha avuto dubbi: Derek Chauvin è colpevole. È stato il suo ginocchio ad uccidere. Non un difetto congenito, non le sostanze daassunte poco prima dell’aggressione. È stato il ginocchio di Derek Chavuvin. Derek Chauvin, e basta. La sua morte ha scatenato roventi proteste per tutta l’America. Sarà Peter Cahill, nelle prossime settimane, a pronunciare la sentenza. Per l’imputato c’è la possibilità di 40 anni di ...

