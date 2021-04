Daimler - Crisi dei chip, 18.500 lavoratori tedeschi in cassa integrazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Daimler è stata costretta a ricorrere al Kurzarbeit, uno strumento di sostegno al lavoro paragonabile alla cassa integrazione ordinaria in Italia, per migliaia di dipendenti tedeschi: il motivo è legato alle conseguenze della carenza di semiconduttori, un problema che da diversi mesi sta interessando l'intero settore automobilistico globale. Per il costruttore di Stoccarda, evidentemente i risvolti della Crisi dei chip sono di particolare impatto, visto che la misura intrapresa, che prevede soprattutto la riduzione dell'orario lavorativo, riguarda fino a un massimo di 18.500 dipendenti tedeschi. Gli effetti sulla produzione. La Mercedes è stata anche costretta a interrompere la produzione di diversi modelli, tra i quali alcuni dei più popolari della sua gamma, per ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 aprile 2021)è stata costretta a ricorrere al Kurzarbeit, uno strumento di sostegno al lavoro paragonabile allaordinaria in Italia, per migliaia di dipendenti: il motivo è legato alle conseguenze della carenza di semiconduttori, un problema che da diversi mesi sta interessando l'intero settore automobilistico globale. Per il costruttore di Stoccarda, evidentemente i risvolti delladeisono di particolare impatto, visto che la misura intrapresa, che prevede soprattutto la riduzione dell'orario lavorativo, riguarda fino a un massimo di 18.500 dipendenti. Gli effetti sulla produzione. La Mercedes è stata anche costretta a interrompere la produzione di diversi modelli, tra i quali alcuni dei più popolari della sua gamma, per ...

