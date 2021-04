Covid Veneto, Zaia: “Oggi 1.094 contagi”. Dati 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.094 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i Dati del bollettino di Oggi, 21 aprile, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 20 morti, che portano a 11.159 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati processati 54.323 tamponi, l’indice di positività è al 2,01%. Gli attualmente positivi in Veneto sono 24.593 e di questi, 1.685 sono ricoverati in ospedale (-43 da ieri). In calo sia i pazienti in area non critica (1.449, -32) che quelli in terapia intensiva (236, -11). Nel consueto punto stampa, Zaia si è soffermato sulle prossime riaperture e sull’intenzione del governo di confermare il coprifuoco alle 22: “Draghi riveda gli orari del coprifuoco”, è l’auspicio del presidente del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.094 i nuovidi Coronavirus insecondo idel bollettino di, 21, illustrati dal presidente della regione Luca. Si registrano altri 20 morti, che portano a 11.159 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati processati 54.323 tamponi, l’indice di positività è al 2,01%. Gli attualmente positivi insono 24.593 e di questi, 1.685 sono ricoverati in ospedale (-43 da ieri). In calo sia i pazienti in area non critica (1.449, -32) che quelli in terapia intensiva (236, -11). Nel consueto punto stampa,si è soffermato sulle prossime riaperture e sull’intenzione del governo di confermare il coprifuoco alle 22: “Draghi riveda gli orari del coprifuoco”, è l’auspicio del presidente del ...

zaiapresidente : ? Da qualche settimana in Veneto abbiamo cominciato ad utilizzare con sistematicità gli ANTICORPI MONOCLONALI per l… - Lux97335459 : RT @LaNotiziaTweet: 21 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia. I casi Covid in Toscana, Veneto, Umbria, Marche, Alto… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: 21 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia. I casi Covid in Toscana, Veneto, Umbria, Marche, Alto… - TgrRaiVeneto : Contagio ancora in calo. Altri mille e 94 sono i nuovi positivi, e 20 le persone decedute. Intanto, ieri somministr… - LaNotiziaTweet : 21 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia. I casi Covid in Toscana, Veneto, Umbria, Marche, A… -