Conad chiede vaccinazioni per commesse e commessi: "Rischiano più degli avvocati" (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La distribuzione ha garantito alti standard di servizio durante la pandemia. Adesso che è arrivata l’ora di vaccinarsi, però, si trascurano le nostre cassiere. I dipendenti che lavorano in punti vendita dove entrano 1.200-1.500 persone al giorno credo rischino più di un avvocato. Categoria che pure ha avuto la precedenza in alcune Regioni”. L’appello a vaccinare per primi gli addetti del commercio non viene dal sindacato ma dall’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese, intervistato dal Corriere della Sera. Pugliese sottolinea: “Sia chiaro, io sono d’accordo sul fatto che gli anziani vadano vaccinati per primi è che l’ordine anagrafico sia il punto di riferimento principale. Ma nello stesso tempo - avverte - commesse e commessi dovrebbero essere considerati alla stregua delle forze dell’ordine e del personale della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La distribuzione ha garantito alti standard di servizio durante la pandemia. Adesso che è arrivata l’ora di vaccinarsi, però, si trascurano le nostre cassiere. I dipendenti che lavorano in punti vendita dove entrano 1.200-1.500 persone al giorno credo rischino più di un avvocato. Categoria che pure ha avuto la precedenza in alcune Regioni”. L’appello a vaccinare per primi gli addetti del commercio non viene dal sindacato ma dall’amministratore delegato diFrancesco Pugliese, intervistato dal Corriere della Sera. Pugliese sottolinea: “Sia chiaro, io sono d’accordo sul fatto che gli anziani vadano vaccinati per primi è che l’ordine anagrafico sia il punto di riferimento principale. Ma nello stesso tempo - avverte -dovrebbero essere considerati alla stregua delle forze dell’ordine e del personale della ...

