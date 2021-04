Ceferin contro Florentino: «Non vuole un presidente come me» (Di giovedì 22 aprile 2021) Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, attacca nuovamente Florentino Perez: ecco le sue dichiarazioni Torna all’attacco Aleksander Ceferin, presidente della UEFA. Le sue dichiarazioni rilasciate a RMC Sport in merito alle parole di Florentino Perez, presidente del Real Madrid e della Super League, indirizzate a lui nel corso dell’intervista alla trasmissione spagnola El Chiringuito. «Florentino Perez non vuole un presidente come me? Questo mi spinge ancora di più a restare. vuole un presidente che gli obbedisca e faccia tutto quello che vuole». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Aleksanderdella UEFA, attacca nuovamentePerez: ecco le sue dichiarazioni Torna all’attacco Aleksanderdella UEFA. Le sue dichiarazioni rilasciate a RMC Sport in merito alle parole diPerez,del Real Madrid e della Super League, indirizzate a lui nel corso dell’intervista alla trasmissione spagnola El Chiringuito. «Perez nonunme? Questo mi spinge ancora di più a restare.unche gli obbedisca e faccia tutto quello che». L'articolo proviene da Calcio News 24.

