Ai sindacati le scuole possono fornire solo dati numerici o aggregati del personale. NOTA [PDF] (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le scuole non devono fornire ai sindacati i nominativi dei docenti coinvolti nelle attività realizzate con il fondo di istituto. Il Ministero dell'Istruzione, con la NOTA 594 del 20 aprile 2021, a firma del capo di dipartimento, Stefano Versari, ribadisce quanto già noto. L'articolo Ai sindacati le scuole possono fornire solo dati numerici o aggregati del personale. NOTA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lenon devonoaii nominativi dei docenti coinvolti nelle attività realizzate con il fondo di istituto. Il Ministero dell'Istruzione, con la594 del 20 aprile 2021, a firma del capo di dipartimento, Stefano Versari, ribadisce quanto già noto. L'articolo AiledelPDF .

Advertising

repubblica : Presidi e sindacati preoccupati per la totale riapertura delle scuole: 'Troppo rischioso, niente interventi per il… - orizzontescuola : Ai sindacati le scuole possono fornire solo dati numerici o aggregati del personale. NOTA [PDF] - KONGnews_it : Scuola, presidi e sindacati esprimono preoccupazione per il rientro in presenza al 100%. Il presidente dell’Associa… - MalviciniMaria : RT @ardigiorgio: Avvisate draghi che con questo decreto i bambini a maggio restano a casa. Poi non desse la colpa alle regioni, alla varian… - riva_francesco : RT @ardigiorgio: Avvisate draghi che con questo decreto i bambini a maggio restano a casa. Poi non desse la colpa alle regioni, alla varian… -