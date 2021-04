Xbox Series X/S stanno per aggiornare e migliorare il Quick Resume. Giochi in sospeso mostrati e altre novità (Di martedì 20 aprile 2021) Una delle feature più apprezzate di Xbox Series X/S è il Quick Resume che permette di sospendere e riprendere i vari Giochi. Ebbene, Microsoft sta per aggiornare la funzionalità con il prossimo aggiornamento di sistema. Con l'update, attualmente disponibile per i membri del programma Xbox Update Preview, sarete in grado di vedere quali Giochi sono in sospeso dalla dashboard della console. Microsoft, quindi, intende migliorare le varie feature del sistema, oltre a migliorarne la stabilità generale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Una delle feature più apprezzate diX/S è ilche permette di sospendere e riprendere i vari. Ebbene, Microsoft sta perla funzionalità con il prossimo aggiornamento di sistema. Con l'update, attualmente disponibile per i membri del programmaUpdate Preview, sarete in grado di vedere qualisono indalla dashboard della console. Microsoft, quindi, intendele varie feature del sistema, oltre a migliorarne la stabilità generale. Leggi altro...

