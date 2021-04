Via libera agli spostamenti tra Regioni in zona Rossa e Arancione (Di martedì 20 aprile 2021) spostamenti tra Regioni, le regole dal 26 aprile. Consentiti gli spostamenti tra zone gialle, per il pass si dovrà attendere. Dal prossimo 26 aprile saranno consentiti gli spostamenti tra Regioni che si trovano in zona Gialla. Per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso invece bisognerà attendere il famoso pass, che però sarà pronto entro l’estate. Quindi non dalla fine del mese di aprile. La conferma arriverà con la pubblicazione del nuovo decreto. A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo decreto, però, sono cambiate le carte in tavola. Secondo le ultime indiscrezioni prima della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, dal 26 aprile sarà possibile spostarsi anche tra Regioni di colore diverso con un documento che ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021)tra, le regole dal 26 aprile. Consentiti glitra zone gialle, per il pass si dovrà attendere. Dal prossimo 26 aprile saranno consentiti glitrache si trovano inGialla. Per glitradi colore diverso invece bisognerà attendere il famoso pass, che però sarà pronto entro l’estate. Quindi non dalla fine del mese di aprile. La conferma arriverà con la pubblicazione del nuovo decreto. A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo decreto, però, sono cambiate le carte in tavola. Secondo le ultime indiscrezioni prima della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, dal 26 aprile sarà possibile spostarsi anche tradi colore diverso con un documento che ...

