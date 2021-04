Vaccini Covid nei Comuni: “Dati vecchi di 2 settimane, inefficienza o poca trasparenza?” (Di martedì 20 aprile 2021) Il 22 marzo, per la prima volta, Regione Lombardia aveva fornito al consigliere bergamasco di Azione Niccolò Carretta i Dati relativi alle dosi di vaccino somministrate secondo una divisione Comune per Comune. Un aggiornamento che, allora, era in ritardo di una settimana, con i numeri complessivi che facevano riferimento alle inoculazioni effettuate fino al 15 marzo. “Un inizio” si era augurato Carretta, le cui speranze sembrano però non aver ancora trovato conforto nei fatti. Martedì 20 aprile, infatti, nella III commissione Welfare la Regione gli ha fornito un nuovo aggiornamento, fermo al 4 aprile. “Prendo atto, visto l’ennesimo file retrodatato e non aggiornato, dell’inefficienza di Regione Lombardia, visto che il massimo della trasparenza che riescono ad offrire è una tabella aggiornata a due settimane fa – ha ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) Il 22 marzo, per la prima volta, Regione Lombardia aveva fornito al consigliere bergamasco di Azione Niccolò Carretta irelativi alle dosi di vaccino somministrate secondo una divisione Comune per Comune. Un aggiornamento che, allora, era in ritardo di una settimana, con i numeri complessivi che facevano riferimento alle inoculazioni effettuate fino al 15 marzo. “Un inizio” si era augurato Carretta, le cui speranze sembrano però non aver ancora trovato conforto nei fatti. Martedì 20 aprile, infatti, nella III commissione Welfare la Regione gli ha fornito un nuovo aggiornamento, fermo al 4 aprile. “Prendo atto, visto l’ennesimo file retrodatato e non aggiornato, dell’di Regione Lombardia, visto che il massimo dellache riescono ad offrire è una tabella aggiornata a duefa – ha ...

RobertoBurioni : Negli Stati Uniti tutti da oggi possono vaccinarsi contro COVID-19. Tra poco avranno vaccini in eccedenza e EU dovr… - reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Moderna per i vaccini anti-Covid - SkyTG24 : Covid, Greta dona 100mila euro all'Oms per i vaccini Covax ai Paesi poveri - SergioZ01 : RT @Nicola_Bressi: Sabato scorso, alcuni affabulati manifestavano con striscioni: 'l'#India ha sconfitto il #COVID senza vaccini e mascheri… - RegLiguria : [20/04-17:44] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 537.460 ?? Somministrati = 487.590 (91% dei cons… -