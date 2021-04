“Una. Nessuna. Centomila: il concerto” rinviato all’11 giugno 2022 (Di martedì 20 aprile 2021) foto di Cosimo BuccolieriMILANO – Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, “Una. Nessuna. Centomila: il concerto” slitta ancora: è stato rinviato all’11 giugno 2022. L’evento vedrà Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini sullo stesso palco e sarà contro la violenza di genere. Inizialmente il live era previsto per sabato 19 settembre 2020, poi era stato spostato al 26 giugno 2021 e ora slitta all’11 giugno del prossimo anno. L’evento, sul palco della RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), servirà per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 aprile 2021) foto di Cosimo BuccolieriMILANO – Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, “Una.: il” slitta ancora: è stato. L’evento vedrà Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini sullo stesso palco e sarà contro la violenza di genere. Inizialmente il live era previsto per sabato 19 settembre 2020, poi era stato spostato al 262021 e ora slittadel prossimo anno. L’evento, sul palco della RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), servirà per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. I proventi delverranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di ...

MarroneEmma : 11 giugno 2022 Una.nessuna.centomila ?? - LauraPausini : UNA. NESSUNA. CENTOMILA. Il concerto è stato purtroppo nuovamente rinviato e vi aspettiamo l’11 giugno 2022 per l'e… - EnricoLetta : La @Reuters nomina @aagalloni al vertice. Non credo nessuna giornalista italiana (e nessun giornalista italiano) ab… - backtofilosofia : @gaiatortora Il succo riguarda una vicenda penale del figlio di Grillo, che non ha rapporti con la pubblica amminis… - Auroraceccarel2 : @GregoriodeFalco @AngGio Nessuna sorpresa!Da una che tratta le donne in modo schifoso non ci si poteva aspettare nulla di diverso -