Un esperto dichiara | “Nessuna terza ondata colpirà la Gran Bretagna”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 20 aprile 2021) Philip Thomas, professore di gestione del rischio presso l’Università di Bristol, in, ha affermato che lanon sarà colpita dadi Covid-19, infatti secondo il professore l’immunità sarà destinata a crescere durante l’estate grazie alla campagna vaccinale. Il professor Thomas ha poito che non ci sono ragioni per cui la data della revoca delle restrizioni fissata al 21 giugno non possa essere rispettata in alcun modo. Inoltre durante l’intervista rilasciata al Daily Mail Thomas ha bollato come “cupe e pessimistiche” lezioni di alcuni che sostengono come nei prossimi mesi si potrebbe avere un aumento di decine di migliaia di morti qualora le restrizioni venissero abolite. ...