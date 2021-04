Test salivari, ingressi scaglionati e deroghe: come riapre la scuola dal 26 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Il governo Draghi punta sul ritorno in aula in presenza a partire dal prossimo 26 aprile. Ma le Regioni frenano. E c'è chi chiede deroghe alla presenza in classe per ... Leggi su today (Di martedì 20 aprile 2021) Il governo Draghi punta sul ritorno in aula in presenza a partire dal prossimo 26. Ma le Regioni frenano. E c'è chi chiedealla presenza in classe per ...

Corriere : Tamponi a scuola: l’Europa corre, l’Italia arranca | L’inchiesta - Agenzia_Ansa : Il governo valuta test salivari per aprire scuole più sicure #ANSA - Italia_Notizie : Tamponi a scuola. L’Europa corre, l’Italia arranca - Idl3 : RT @merlinoontheweb: Mi sono perso qualcosa. Ci sono test salivari attendibili al 95% da usare per la scuola? Oppure si tenta di riciclar… - MaryWinner6 : RT @Michele_Arnese: Tamponi per studenti, l’Italia è impreparata. I test salivari rappresentano la svolta per riaprire le aule in sicurezza… -