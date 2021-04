Superlega | Ulivieri | “Una porcheria nei confronti del calcio e un errore economico”

(Di martedì 20 aprile 2021) “Laè una“. Così a ‘Un giorno da pecora’ Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori e allenatore del Pontedera femminile. “Unaneidi tutto il sistema– le sue parole – Ildi base e quello ai livelli inferiori. L’hanno pensata per risolvere i problemi economici di queste squadre che hanno sbagliato tutto nella gestione delle loro società e l’unica soluzione che hanno trovato è questa“. Secondo l’ex tecnico di Bologna, Napoli e Cagliari sarà però “un graveanche dal punto di vista“. SportFace.

...afferma Apuzzo " perché noi onesti e puri andiamo avanti anche se vince sempre il male perché questaè il male del calcio. Concordo con il nostro presidente degli allenatori Renzo..."Laucciderà il calcio, la Serie A e anche lastessa. E' una visione ottusa che non tiene conto dei sentimenti. L'essenza del calcio ... Renzo, ai microfoni di Radio Kiss ...Sinner-Gerasimov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2021 ...Il calcio dei padroni se ne va e porta via il forziere già colmo di monete d’oro. Darà vita a una Superlega europea fatta di un calcio spettacolo all’ennesima potenza e di partite clou ogni settimana, ...