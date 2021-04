Superlega: Johnson, nessuna misura esclusa per fermarla (Di martedì 20 aprile 2021) nessuna misura è "fuori dal tavolo" per bloccare la Superlega: è l'impegno formalizzato da Boris Johnson a nome del governo britannico in una riunione ad hoc con i vertici del calcio inglese (FA e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021)è "fuori dal tavolo" per bloccare la: è l'impegno formalizzato da Borisa nome del governo britannico in una riunione ad hoc con i vertici del calcio inglese (FA e ...

Advertising

repubblica : Inghilterra, i sondaggi affondano la Superlega. Boris Johnson: 'Non permetterò questo orrore' - ilfoglio_it : La decisione di dodici squadre di fondare un loro trofeo, la #SuperLega, ha provocato qualcosa di mai visto in Euro… - TgLa7 : #Superlega, #Johnson: nessuna misura esclusa per fermarla. Premier #Gb vede vertici calcio e tifosi, c'è pure opzio… - ElioLannutti : Superlega, Johnson garantisce una mossa legislativa per bloccare i ribelli: l’ipotesi dello stop ai visti per i cal… - CorriereQ : Superlega: Johnson, nessuna misura esclusa per fermarla -