Superlega, è già crisi? 'Due top club in dubbio': ecco quali (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo le ultime notizie che arrivano dall' Inghilterra , alcuni club inglesi tra i fondatori della Superlega starebbero pensando di cambiare idea. Lo rivela Gary Neville , storico ex difensore del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo le ultime notizie che arrivano dall' Inghilterra , alcuniinglesi tra i fondatori dellastarebbero pensando di cambiare idea. Lo rivela Gary Neville , storico ex difensore del ...

Advertising

CottarelliCPI : Mi sveglio e trovo la #SUPERLEGA. Ma sono pazzi? Una competizione elitaria a posti quasi fissi. Già ora tendono a v… - NicolaPorro : #SuperLega I valori dello sport erano già morti. O all’improvviso abbiamo scoperto che i paladini del calcio più au… - FBiasin : #FlorentinoPerez: 'Lo facciamo per il calcio, non per noi, ma per il calcio'. Ieri il comunicato a mezzanotte, que… - spartacus_19 : @Ward1mu5 È esattamente quello il punto, le società top già ad oggi fatturano tantissimo, le entrate sono l'ultimo… - Daniporcelotti : Scusate eh però mi fate ridere: se la Superlega si concretizzasse già da Agosto e il Napoli venisse invitato Adl sa… -