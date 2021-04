Sport: al via progetto 'racchette in classe' (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - Saranno almeno 450 le scuole tennis riconosciute dalla Fit che potranno adottare le Scuole Primarie, accompagnate da un insegnante Fit (Tennis, Beach Tennis e Padel), da un tecnico della FITeT e da un tecnico della Fipt, per la realizzazione del progetto “racchette in classe”, validato da Sport e Salute S.p.A. e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per l'anno 2021. La Federazione Italiana Tennis (Tennis, Beach Tennis e Padel), la Federazione Italiana Tennis Tavolo e la Federazione Italiana Palla Tamburello, in sinergia fra loro, promuovono infatti a livello nazionale il progetto racchette in classe, iniziativa che nasce con l'intento di avvicinare gli alunni delle scuole primarie a tutte le discipline. L'iniziativa è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - Saranno almeno 450 le scuole tennis riconosciute dalla Fit che potranno adottare le Scuole Primarie, accompagnate da un insegnante Fit (Tennis, Beach Tennis e Padel), da un tecnico della FITeT e da un tecnico della Fipt, per la realizzazione delin”, validato dae Salute S.p.A. e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per l'anno 2021. La Federazione Italiana Tennis (Tennis, Beach Tennis e Padel), la Federazione Italiana Tennis Tavolo e la Federazione Italiana Palla Tamburello, in sinergia fra loro, promuovono infatti a livello nazionale ilin, iniziativa che nasce con l'intento di avvicinare gli alunni delle scuole primarie a tutte le discipline. L'iniziativa è ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport via Superlega, quella volta che la F1 minacciò la Fia con il campionato alternativo ... i team riuscirono a garantirsi gli introiti (un'altra paura era che, con una F1 non più al massimo livello tecnologico per via dei costi inferiori, l'interesse del pubblico potesse venir meno), la ...

'Andrea Agnelli è un Giuda'. E due: anche Cairo dopo Ceferin, che ricorda anche la Juve in B Andrea Agnelli è un Giuda', e fanno due in meno di un giorno: ieri era Ceferin , oggi è Cairo a scagliarsi contro il presidente della Juventus per via della Super League . Ceferin, che è il capo dell' Uefa , non ha detto proprio Giuda ma ha commentato dicendo di non aver mai visto una persona mentire così. Poi passate poche ore ha anche ...

Esercizi e giochi, al via 'I nuovi Quaderni di Sport di classe' - DIRE.it Dire Bocciatura di sportivi e ultrà: “Un torneo solo per ricchi” Nessun post sui social o commenti, l’atmosfera a Trigoria è pesante, la testa proiettata alla semifinale d’Europa League, scrivono Riccardo Caponetti e Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Sulla Sup ...

Suzuki, al via i Demo Ride Tour 2021 il 24 aprile Sette i modelli Suzuki disponibili: la sportiva Hayabusa, la maxi Katana Jindachi, la naked media SV650 Euro 5, l’aggiornamento della V-Strom 650 XT, la più grande V-Strom 1050 XT in due esemplari. A ...

