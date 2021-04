(Di martedì 20 aprile 2021)è Ad di Sky Italia dal giugno 2019 La notizia è di quelle cheno il segno:, amministratore delegato di Sky Italia dal giugno 2019, rimarrà in azienda fino alla fine di. Dopo l’uscita nei giorni scorsi di Nicola Maccanico, vice president programming di Sky Italia che andrà a guidare il progetto della nuova Cinecittà, pochi minuti fa TvZoom ha intercettato la notizia dell’addio anche del Ceo. Da quello che sappiamo, fino all’individuazione di un nuovo amministratore delegato, saranno Stephen van Rooyen, Executive Vice President & Chief Executive Officer Uk & Europe, e Karl Holmes, Coo Europe, a guidare l’azienda. Carlo G. Lanzi (Nella foto) TvZoom.

Advertising

prestia_fabio : RT @tvzoomitalia: Sky: Maximo Ibarra lascia a luglio @SkyItalia - Italia_Notizie : Sky, si dimette l’ad Maximo Ibarra - AndreaAAmato : Sky: Maximo Ibarra lascia a luglio @SkyItalia - tvzoomitalia : Sky: Maximo Ibarra lascia a luglio @SkyItalia - sportli26181512 : #Media #Notizie Ibarra si dimette da Sky: andrà a guidare Engineering: Maximo Ibarra lascia Sky Italia. Il dirigent… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Maximo

Il Sole 24 ORE

Si dimette daItalia l'amministratore delegatoIbarra. Resterà in azienda fino a fine luglioIbarra lascia. L'amministratore delegato della società italiana controllata da Comcast lascia il suo incarico. L'annuncio è arrivato attraverso una comunicazione interna firmata da Stephen ...- - > Semprecontinuerà a trasmettere le più importanti competizioni europee, cioè la Champions ... Dal canto suoIbarra , amministratore delegato dell'azienda, in una recente intervista a ...Maximo Ibarra lascia Sky. L’amministratore delegato della branch italiana controllata da comcast lascia il suo incarico. lo ha annunciato con una comunicazione interna.Maximo Ibarra è Ad di Sky Italia dal giugno 2019. La notizia è di quelle che lasciano il segno: Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia dal giugno 2019, rimarrà in ...