Riaperture: dal 26 aprile per spostarsi ci vuole l’autocertificazione (Di martedì 20 aprile 2021) Di nuovo autocertificazione. Basterà questa per spostarsi fra le regioni dal 26 aprile, con l’attestazione di vaccinazione, di avvenuta guarigione o con un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. È il via libera temporaneo in attesa che arrivi il «pass» sul modello europeo che dovrà certificare lo stato della persona riguardo al Covid (vaccinata-malattia superata-tampone negativo). Dovrebbe essere questa la decisione del governo che, nel decreto in vigore da lunedì 26 autorizzerà gli spostamenti anche nelle aree rosse e arancioni. Via libera invece fra regioni gialle. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) Di nuovo autocertificazione. Basterà questa per spostarsi fra le regioni dal 26 aprile, con l’attestazione di vaccinazione, di avvenuta guarigione o con un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. È il via libera temporaneo in attesa che arrivi il «pass» sul modello europeo che dovrà certificare lo stato della persona riguardo al Covid (vaccinata-malattia superata-tampone negativo). Dovrebbe essere questa la decisione del governo che, nel decreto in vigore da lunedì 26 autorizzerà gli spostamenti anche nelle aree rosse e arancioni. Via libera invece fra regioni gialle.

Advertising

CarloCalenda : Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per… - matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - LegaSalvini : #RIAPERTURE, TORNANO LE ZONE GIALLE: RISTORANTI APERTI LA SERA. LEGA: 'LA LIBERAZIONE' - NicolaSabbion : RT @CarloCalenda: Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per le ria… - ump274it : RT @CarloCalenda: Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per le ria… -