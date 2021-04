Pass, spostamenti, zona gialla e scuola: bozza decreto (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovo decreto covid in vista delle riaperture del 26 aprile. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, novità nella bozza del dl con misure e regole sul ritorno della zona gialla in Italia, ma anche sul Pass per lo spostamento fra regioni in zona arancione e zona rossa, visite a parenti e amici, scuola in presenza, ristoranti, palestre e piscine, teatri, cinema e concerti, sport. Le nuove misure sulla pandemia saranno valide fino al 31 luglio, si legge nella bozza. Secondo quanto contenuto nella bozza, è previsto un Pass per gli spostamenti tra zona arancione e rossa. “Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovocovid in vista delle riaperture del 26 aprile. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, novità nelladel dl con misure e regole sul ritorno dellain Italia, ma anche sulper lo spostamento fra regioni inarancione erossa, visite a parenti e amici,in presenza, ristoranti, palestre e piscine, teatri, cinema e concerti, sport. Le nuove misure sulla pandemia saranno valide fino al 31 luglio, si legge nella. Secondo quanto contenuto nella, è previsto unper glitraarancione e rossa. “Gliin entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province ...

Open_gol : «Il pass per gli spostamenti? Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca» - TgLa7 : #Draghi: Ok a spostamenti tra Regioni gialle con un pass tra regioni di colori diversi - rtl1025 : ?? 'Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi'. Lo ha detto… - tg2rai : Incontro Governo-regioni sulle riaperture. Sul tavolo spostamenti tra regioni, pass vacanze e coprifuoco. Flessibil… - fisco24_info : Spostamenti tra Regioni, come funziona il Pass verde: bozza decreto: Previsto anche il carcere per chi falsifica… -