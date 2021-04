Operazione “The Keys”: ‘Ndrangheta usava minori come corrieri della droga (Di martedì 20 aprile 2021) minori usati come “corrieri” della droga, altro colpo al clan “Gallace”: 21 indagati. Nell’Operazione “The Keys” la Dda di Catanzaro scopre una piazza di spaccio in diversi comuni del Catanzarese minori usati come corrieri della droga: Operazione “The Keys” dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021)usati, altro colpo al clan “Gallace”: 21 indagati. Nell’“The” la Dda di Catanzaro scopre una piazza di spaccio in diversi comuni del Catanzareseusati“The” dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip

