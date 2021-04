Napoli Lazio, le ultime da Formello: Luis Alberto non si allena, colpo alla tibia per Immobile (Di martedì 20 aprile 2021) Le ultime dall’allenamento della Lazio. A Formello assenti Luis Alberto e Lulic, mentre Immobile e Leiva interrompono la seduta in anticipo La Lazio si è ritrovata a Formello per la seduta pomeridiana in vista dell’importante match di giovedì contro il Napoli. Si rivedono Akpa Akpro e Cataldi, mentre spiccano le assenze di Luis Alberto e Lulic, ma è ancora sconosciuto il motivo: potrebbe anche trattarsi di gestione delle energie. Dopo i controlli di ieri in Paideia, anche Escalante ha saltato la seduta, al pari di Luiz Felipe. Simone Inzaghi pare orientato a schierare Marusic nel terzetto difensivo con Acerbi e Radu, con Lazzari largo a destra a centrocampo e Fares a sinistra. Sicuro ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Ledall’mento della. Aassentie Lulic, mentree Leiva interrompono la seduta in anticipo Lasi è ritrovata aper la seduta pomeridiana in vista dell’importante match di giovedì contro il. Si rivedono Akpa Akpro e Cataldi, mentre spiccano le assenze die Lulic, ma è ancora sconosciuto il motivo: potrebbe anche trattarsi di gestione delle energie. Dopo i controlli di ieri in Paideia, anche Escalante ha saltato la seduta, al pari di Luiz Felipe. Simone Inzaghi pare orientato a schierare Marusic nel terzetto difensivo con Acerbi e Radu, con Lazzari largo a destra a centrocampo e Fares a sinistra. Sicuro ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lazio Napoli Lazio, le ultime da Formello: Luis Alberto non si allena, colpo alla tibia per Immobile ... mentre Immobile e Leiva interrompono la seduta in anticipo La Lazio si è ritrovata a Formello per la seduta pomeridiana in vista dell'importante match di giovedì contro il Napoli. Si rivedono Akpa ...

Lazio, allenamento vista Napoli: Luis Alberto e Lulic fermi FORMELLO - Per Luis Alberto e Lulic niente allenamento. Da capire il motivo dell'assenza, si spera solo in uno stop precauzionale in vista della delicata trasferta a Napoli contro gli uomini di Gattuso. Out anche Escalante, ieri in clinica Paideia per accertamenti . La presenza dell'argentino è fortemente a rischio. Inzaghi pensa alla formazione Primo vero ...

Napoli-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Allenamento Lazio, Luis Alberto non si allena. Colpo alla tibia per Immobile A Formello assenti Luis Alberto e Lulic, mentre Immobile e Leiva interrompono la seduta in anticipo La Lazio si è ritrovata a Formello per la seduta pomeridiana in vista dell’importante match di ...

Napoli-Lazio, infortunio per il campione: salta il big match, è UFFICIALE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Superlega, la Uefa punisce i calciatori. Calciomercato Napoli, Ospina in scadenza nel 2022: la decisione. Il Napoli calcio ancora non ha preso nessuna decisione su Davi ...

