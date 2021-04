Moglie Grillo: video testimonia innocenza di mio figlio e amici (Di martedì 20 aprile 2021) "C'è un video che testimonia l'innocenza dei ragazzi, dove si vede che lei è consenziente, la data della denuncia è solo un particolare": il sito Open rilancia questo commento che la Moglie di Beppe ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) "C'è unchel'dei ragazzi, dove si vede che lei è consenziente, la data della denuncia è solo un particolare": il sito Open rilancia questo commento che ladi Beppe ...

Advertising

fattoquotidiano : Non solo Beppe Grillo. Anche la moglie Parvin Tadjik, madre di Ciro, difende il figlio accusato di violenza sessual… - Corriere : La moglie di Grillo contro Boschi: «Ragazza consenziente, c’è un video: mio figlio Ciro è innocente» - lore944 : RT @filippinipaolo1: Ora anche la moglie di Grillo emette sentenze. La vicenda sta diventando bestiale perche' si vuole far passare il mess… - pixel_di : RT @fattoquotidiano: Non solo Beppe Grillo. Anche la moglie Parvin Tadjik, madre di Ciro, difende il figlio accusato di violenza sessuale… - Honesty02759457 : @meb È Lei che ha cominciato a fare il processo al video di Grillo sui social. Le ricordo che la moglie di Grillo è… -