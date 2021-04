Minimarket da incubo ai Castelli | pesce scaduto da un anno e condizioni igieniche pessime

(Di martedì 20 aprile 2021) Undici confezioni di prodotti ittici scaduti da circa une conservati in una cella frigorifera destinata ai clienti. E’ questo quello che i poliziotti hscoperto in undi Albano Laziale. Albano Laziale,da unnelSono state trovate confezioni di una marca bengalese di, privo delle informazioni al consumatore, delle prescritte indicazioni in lingua Italiana e dei requisiti circa il contenuto e di conseguenza pericolose per la salute pubblica. Il personale del SIAN, servizio di igiene degli alimenti e nutrizione e la ASL sono stati avvisati ed è stato emesso un provvedimento di chiusura. Il gestore, originario del Bangladesh, oltre al sequestro del, è ...

