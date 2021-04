(Di martedì 20 aprile 2021)il primo week-end di maggio e sul circuito dilaedizione del, ildel brand del gruppo Bmw. L’evento, che anche nel 2020 non ha mancato la, è riproposto quest’anno con un calendario di 6 appuntamenti che si concluderanno nelle giornate del 9-10 ottobre sull’autodromo del Mugello. In attesa della John Cooper Works “Evo”, la vettura che esordirà nel 2022 e che potrebbe portare in pista un motore da 300 cavalli, anche l’edizione 2021 vedrà protagoniste le due versioni Pro e Lite dello stesso modello. La prima, più leggera, con motore da 265 Cv e cambio sequenziale, è destinata ai piloti esperti, mentre la Lite, da 231 Cv, sarà la vettura dei giovani talenti provenienti dall’Academy, la ...

Advertising

fattiamotore : Mini Challenge: riparte da Monza la decima stagione del campionato monomarca - shergion_ : @noemieritemi Ahaha si era una mini challenge - megamodo : Giunto alla decima edizione consecutiva, il campionato monomarca MINI Challenge 2021 scalda i motori e si allinea s… - ecomotorinews : AL VIA LA DECIMA EDIZIONE DEL CAMPIONATO MINI CHALLENGE - ecomotorinews : AL VIA LA DECIMA EDIZIONE DEL CAMPIONATO MINI CHALLENGE -

Ultime Notizie dalla rete : Mini Challenge

Il Fatto Quotidiano

... 'Avremmo voluto concludere questotorneo con una vittoria ma purtroppo non ci siamo riusciti. Questa formula dei Play Offci ha messo in difficoltà e i risultati non sono arrivati sia ...Il prossimo weekend di gara all'Autodromo Nazionale Monza sarà dal 30 aprile al 2 maggio e coinvolgerà i campionati italiani Gran Turismo Sprint, TCR Italy, Sport Prototipi,, TopJet F.Il Mini Challenge compie dieci anni o, per essere più precisi, dieci edizioni consecutive ed è pronto a ripartire nel 2021 con un carico di novità. Nonostante le difficoltà dovute al protrarsi dell’em ...Giunto alla decima edizione consecutiva, il campionato monomarca MINI Challenge 2021 scalda i motori e si allinea sulla griglia di partenza. Nonostante le difficoltà dovute al protrarsi dell’emergenza ...