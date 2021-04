Million Day | l’estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 20 aprile 2021 a partire dalle ore 19 | 00

(Di martedì 20 aprile 2021)20torna la caccia alla combinazione vincente delDay in grado di donare un premio da 1 milione di euro. Seguisu The Social Post aore 19:00.Day: i dati delle ultime estrazioni Ancheriparte la caccia alla cinquina vincente della lotteria che sta appassionando gli italiani e dando loro dei ricchi premi. IlDay, nei mesi di marzo ed, è stato in grado di donare la cifra più alta già 4 volte, assegnando anche altre vincite in tutta Italia. L’ultima giocata che ha centrato la combinazione vincente in ordine cronologico risale a lunedì 12, quando un fortunato giocatore ...

Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro. MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI MARTEDI' 20 APRILE 2021