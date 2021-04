Libri: al via ‘Lettura Day’, dal 23 aprile ogni giovedì fino a settembre (2) (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Il claim scelto è ‘Leggiamo insieme’, il giovedì e la data di partenza è significativa: il 23 aprile infatti è la Giornata Mondiale del Libro. Per festeggiarla e salutare l’avvio di Lettura Day si terrà una grande festa digitale, a partire dalle ore 17, con collegamenti con interventi e da varie località: letture classiche, pop, in studio e su strada: da Santa Maria del Mar a Barcellona a Santa Croce a Firenze, dagli studi di registrazione alle librerie di Roma e Torino. Rivivranno le parole di Dante Alighieri e Jack London attraverso la lettura delle loro opere e ci saranno Alessandro Barbero, Marco Ardemagni e Pino Insegno. Atteso anche il tappeto rosso degli Oscar del libro ideato dalle Librerie di Roma, che sarà assegnato nel corso dell’apertura di Lettura Day. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Il claim scelto è ‘Leggiamo insieme’, ile la data di partenza è significativa: il 23infatti è la Giornata Mondiale del Libro. Per festeggiarla e salutare l’avvio di Lettura Day si terrà una grande festa digitale, a partire dalle ore 17, con collegamenti con interventi e da varie località: letture classiche, pop, in studio e su strada: da Santa Maria del Mar a Barcellona a Santa Croce a Firenze, dagli studi di registrazione alle librerie di Roma e Torino. Rivivranno le parole di Dante Alighieri e Jack London attraverso la lettura delle loro opere e ci saranno Alessandro Barbero, Marco Ardemagni e Pino Insegno. Atteso anche il tappeto rosso degli Oscar del libro ideato dalle Librerie di Roma, che sarà assegnato nel corso dell’apertura di Lettura Day. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

