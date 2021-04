Libera navigazione laghi Ceresio e Maggiore | salve le barche svizzere dei cittadini UE

(Di martedì 20 aprile 2021) Porto(Varese) - E' stato siglato un accordo transfrontaliero per lanelle acque interne deie Verbano. Le autorità italiane ehanno raggiunto l'...

Porto Ceresio (Varese) - E' stato siglato un accordo transfrontaliero per lanelle acque interne dei laghi Ceresio e Verbano. Le autorità italiane e svizzere hanno raggiunto l'intesa, risolvendo così una situazione che rischiava di diventare un caso ...La criticità è stata disciolta analizzando semplicemente gli sbocchi dei laghi in quanto su entrambi i bacini, Ceresio e Maggiore, laè limitata alle acque interne e senza alcuno sbocco ...Accordo transfrontaliero: risolta una situazione che rischiava di diventare un caso internazionale. Nasce la "carta grigia limitata alle acque interne" ...CAMPIONE D’ITALIA – Trovato l’Accordo per la libera navigazione nelle acque interne dei laghi internazionali Ceresio e Maggiore. Il Dipartimento delle Istituzioni Sezione della Circolazione di Camorin ...