Lauren Graham curerà la sceneggiatura di Field Notes on Love (Di martedì 20 aprile 2021) Lauren Graham, star di Una mamma per amica, curerà la sceneggiatura di Field Notes on Love, con protagonisti Jordan Fisher e Dove Cameron Il romanzo Field Notes on Love si prepara a diventare un film! La storia scritta da Jennifer E. Smith, giovane autrice dedita ai romanzi young adult, sarà adattata dall'attrice Lauren Graham. Le due collaboreranno per portare Field Notes on Love sullo schermo, con un progetto che sarà prodotto da Warner Bros. e HBO Max, con la collaborazione di Jennifer Davisson, della Appian Way Productions – casa di produzione fondata da Leonardo DiCaprio. Protagonisti di questo road movie saranno i giovanissimi ...

