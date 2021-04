Juric | “Gara sfortunata | meritavamo di più Super Lega? Mi associo a De Zerbi”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del Verona, Ivan, ha parlato dopo il ko con la Fiorentina a Sky Sport. Queste le sue parole: “Ci sono questi momenti nell’arco di un campionato, abbiamo concesso poco ma quel poco è bastato per concedere due gol. E’ stata una buona prestazione comunque, dentro di me provo dispiacere per i ragazzi ma molta soddisfazione per quello che abbiamo prodotto. La squadra ha dimostrato che c’è ed ha fatto una grandissima prestazione. Bisogna essere sempre realisti, oggi ci sono stati momenti di grandissimo calcio. Bisogna adesso finire bene ma i ragazzi hanno dimostrato di esserci”. La squadra è mancata nell’ultimo passaggio nel secondo tempo?“Mi viene da pensare all’azione fantastica di Bessa o la grande parata su Lasagna, ci sono momenti in cui il campione può risolvere come per esempio nell’Atalanta. Volevamo fare una grande prestazione e l’abbiamo fatta, è ...