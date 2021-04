Il verdetto sull'omicidio di George Floyd (Di martedì 20 aprile 2021) Tre capi di accusa, tre condanne. Finisce così, con una sentenza di colpevolezza piena, il processo a Derek Chauvin, il poliziotto che lo scorso 20 maggio a Minneapolis ha arrestato e bloccato, tenendogli un ginocchio sul collo per 9 minuti, George Floyd, uomo disarmato e immobilizzato che aveva smerciato una banconota falsa da 20 dollari. Il caso, a suo tempo, diede il via a un’enorme reazione, prima sui social (anche perché fu trasmesso praticamente in diretta dai passanti) e poi per le strade, dando il via alle enormi proteste di Black Lives Matter, marce nelle quali si incanalarono la rabbia, ma soprattutto la spossatezza dei neri americani, affaticati e umiliati da anni di (provato) razzismo sistemico, di violenza pregiudiziale e di ‘grilletto facile’ delle polizia nei loro confronti. La sentenza su Chauvin e il caso mediatico che ci ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) Tre capi di accusa, tre condanne. Finisce così, con una sentenza di colpevolezza piena, il processo a Derek Chauvin, il poliziotto che lo scorso 20 maggio a Minneapolis ha arrestato e bloccato, tenendogli un ginocchio sul collo per 9 minuti,, uomo disarmato e immobilizzato che aveva smerciato una banconota falsa da 20 dollari. Il caso, a suo tempo, diede il via a un’enorme reazione, prima sui social (anche perché fu trasmesso praticamente in diretta dai passanti) e poi per le strade, dando il via alle enormi proteste di Black Lives Matter, marce nelle quali si incanalarono la rabbia, ma soprattutto la spossatezza dei neri americani, affaticati e umiliati da anni di (provato) razzismo sistemico, di violenza pregiudiziale e di ‘grilletto facile’ delle polizia nei loro confronti. La sentenza su Chauvin e il caso mediatico che ci ...

