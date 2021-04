Giornata della Terra, Coldiretti: “Sos api, con questo clima miele in calo del 30%” (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNel 2021 si è verificato in Italia a macchia di leopardo un evento estremo al giorno tra siccità, bombe d’acqua, violente grandinate e gelo in piena primavera che ha distrutto le fioriture compromettendo pesantemente il lavoro delle api. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati dell’European Severe Weather Database (ESWD), dall’inizio dell’anno, divulgata in occasione della Giornata della Terra celebrata in tutto il mondo il 22 aprile. L’inverno bollente e la pazza primavera segnata da gelate – sottolinea la Coldiretti – hanno creato in molte regioni gravi problemi agli alveari con le api che non hanno la possibilità di raccogliere il nettare, a causa delle basse temperature (le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNel 2021 si è verificato in Italia a macchia di leopardo un evento estremo al giorno tra siccità, bombe d’acqua, violente grandinate e gelo in piena primavera che ha distrutto le fioriture compromettendo pesantemente il lavoro delle api. E’ quanto emerge da una analisisulla base dei datibanca dati dell’European Severe Weather Database (ESWD), dall’inizio dell’anno, divulgata in occasionecelebrata in tutto il mondo il 22 aprile. L’inverno bollente e la pazza primavera segnata da gelate – sottolinea la– hanno creato in molte regioni gravi problemi agli alveari con le api che non hanno la possibilità di raccogliere il nettare, a causa delle basse temperature (le ...

