Fiorella Mannoia | “Io e Carlo Di Francesco sposi ai tempi del Covid per avere pochi invitati”

Leggi su cityroma

(Di martedì 20 aprile 2021) in foto: Foto diScipioniNon potevano essere più rock le nozze diconDi, celebrate lo scorso 22 febbraio: niente abito con velo da sposa, zero glamour, massima semplicità per la cerimonia, celebrata di lunedì in municipio, che ha coronato l’amore dei due musicisti dopo ben 15 anni di vita insieme. La cantante si è sposata in un elegante ma anticonformista tailleur pantalone bianco, abbinato a un paio di sneakers, ma di recente ha confessato che il matrimonio minimal aveva anche uno scopo strategico. Perché sposarsi proprio in piena pandemia, dopo tre lustri di vita insieme? Solo una decina dialle nozze dellaLa risposta è presto detta. L’artista romana lo ha spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere ...