De Zerbi uomo vero: “Non ho piacere di giocare col Milan. Superleague colpo di stato” (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto De Zerbi lo dice apertamente “Non ho piacere di giocare contro il Milan“. Lo fa senza peli sulla lingua, senza girarci troppo intorno, si espone in modo diretto. Uno dei primi allenatori in Serie A ad esporsi in modo diretto, a prendere una posizione netta. De Zerbi la Superleague non la vuole, non ci crede e parla di “colpo di stato”. È tutto sbagliato e credo sia arrivato il momento anche di esporsi – ha detto -. Io domani non avrei piacere a giocare, perché il Milan fa parte di queste tre squadre e l’ho detto sia ai giocatori sia a Carnevali. Se mi obbligherà ad andare chiaramente ci vado, ma ci sono rimasto male. Forse io e la mia società siamo c…i perché ancora sogniamo, ma qualche ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto Delo dice apertamente “Non hodicontro il“. Lo fa senza peli sulla lingua, senza girarci troppo intorno, si espone in modo diretto. Uno dei primi allenatori in Serie A ad esporsi in modo diretto, a prendere una posizione netta. Delanon la vuole, non ci crede e parla di “di”. È tutto sbagliato e credo sia arrivato il momento anche di esporsi – ha detto -. Io domani non avrei, perché ilfa parte di queste tre squadre e l’ho detto sia ai giocatori sia a Carnevali. Se mi obbligherà ad andare chiaramente ci vado, ma ci sono rimasto male. Forse io e la mia società siamo c…i perché ancora sogniamo, ma qualche ...

Advertising

Clippersfan1394 : De Zerbi se è UOMO dopo aver sparato a zero in maniera piuttosto arrogante anche.. che passi ai fatti e domani stia… - Birobiro72 : RT @FrancisJUnder12: De Zerbi piccolo uomo. Quasi sicuramente vota PD - FrancisJUnder12 : De Zerbi piccolo uomo. Quasi sicuramente vota PD - yuri_tasca : Strisciati, avete accusato De Zerbi per aver detto praticamente le stesse cose, criticandolo per questioni che non… - IamGianlucaF : @gianpy_83 @guglielmo75 @FBiasin Evidentemente non conosci l'integrità dell'uomo De Zerbi. -