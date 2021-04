D’Aversa: «Juve? Mi auguro che questa situazione ci faccia giocare in maniera più libera» (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juve. Le sue dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa, Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia di Juve Parma. Le sue parole riprese da ParmaLive.com. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI REAZIONE – «Me lo auguro, affrontare la partita in maniera più serena. L’ho sempre chiesto alla squadra, che non significa essere cattivi, ma chiaro che se noi quando difendiamo facciamo crossare il Cagliari, non sporchiamo il colpo di testa, queste cose influiscono. Mi auguro che questa situazione ci faccia giocare in maniera più libera. Quando si gioca ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la. Le sue dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa, Robertoha parlato alla vigilia diParma. Le sue parole riprese da ParmaLive.com. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI REAZIONE – «Me lo, affrontare la partita inpiù serena. L’ho sempre chiesto alla squadra, che non significa essere cattivi, ma chiaro che se noi quando difendiamomo crossare il Cagliari, non sporchiamo il colpo di testa, queste cose influiscono. Micheciinpiù. Quando si gioca ...

