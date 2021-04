“Da scostamento di bilancio a scostate proprio è un attimo” | ironia sull’incidente di Draghi

(Di martedì 20 aprile 2021) Storica fanpage di Facebook, poi migrata su Instagram (come tante realtà web), Welcome to favales si propone come Independent Media e quella di oggi pomeriggio è una vera e propria esclusiva. Rilanciata anche da Repubblica, è la foto di un incidente che ha visto coinvolto il Presidente del Consiglio Mario: com’è possibile vedere dalla L'articolo NewNotizie.it.

Antonio_Tajani : Vogliamo che 8 dei 40 miliardi dello scostamento di bilancio vadano a chi è stato più penalizzato dal blocco dell'a… - Azione_it : Il Governo ha appena approvato uno scostamento di bilancio da 40 miliardi. Chiediamo con forza che sia destinato pr… - AzzolinaLucia : Il Governo è al lavoro sullo scostamento di bilancio per dare nuovi ristori alle categorie danneggiate dalle chiusu… - FI_economia : RT @Antonio_Tajani: Vogliamo che 8 dei 40 miliardi dello scostamento di bilancio vadano a chi è stato più penalizzato dal blocco dell'attiv… - VeneziePost : .@ColdirettiVene1: quadruplicati gli eventi atmosferici estremi, in #Veneto gelo fuori stagione e bombe d'acqua in… -

Fine aprile, un nuovodiatteso, nuova tranche di bonus partita in parte e un quadro complessivo che parla ancora la lingua dell'emergenza. E' uno scenario complesso quello che ...Ci sono circa 222 miliardi di euro a disposizione, tra i fondi europei del Recovery e i 30 miliardi del fondo complementare per gli investimenti finanziato con l'ultimodi: questa la cifra confermata, a quanto si apprende da alcuni partecipanti alla riunone, dal premier Mario Draghi ai sindacati, durante il confronto a Palazzo Chigi, sul Recovery.Secondo Confindustria, 'è importante mantenere le misure' che hanno compensato la carenza del cash flow 'fino all'uscita dalla crisi come indica il Def' ItaliaOggi. Il crollo del cash flow 'mette a ri ...Approvato il Def e lo scostamento di bilancio da 40 miliardi per finanziare il nuovo Decreto sostegni. Prosegue il lavoro tecnico del Governo per definire le misure per le categorie più colpite dalla ...