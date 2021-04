Cristiano Ronaldo sui giochi con i figli ai giardinetti a Torino (Di martedì 20 aprile 2021) Resterà in Italia? Continuerà a giocare nella Juventus? Dove sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Mentre ci si interroga sui possibili 'traslochi' del campione bianconero e sul suo periodo non proprio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) Resterà in Italia? Continuerà a giocare nella Juventus? Dove sarà il futuro di? Mentre ci si interroga sui possibili 'traslochi' del campione bianconero e sul suo periodo non proprio ...

Advertising

FBiasin : #FlorentinoPerez: 'Cristiano #Ronaldo al #Real? Non ha senso. Ci ha dato molto, ma non è più il momento. Ha un cont… - CB_Ignoranza : Gosens ha dichiarato che Cristiano Ronaldo si era rifiutato di dargli la sua maglia, così ci ha pensato Hateboer a… - tancredipalmeri : Da fonti interne risulta che Cristiano Ronaldo non abbia gettato la maglia, bensì che Antonio Conte abbia fatto il dito medio - dvalente86 : @kravotz Oramai non è più solo una questione di competizione. È una questione economico - finanziaria molto più gra… - FFunesto : @logansette @rykyjeypynaz @grekodandies @PaganoPagano5 @FBiasin Guarda che il calcio sta in piedi per il Real Madri… -