Covid | la pandemia sta devastando l’India

Leggi su ck12

(Di martedì 20 aprile 2021): in appena due settimane in India i contagi sono aumentati a dismisura, da 15 mila casi al giorno si è passati ai 200mila: a veicolare il virus, comizi, manifestazioni religiose, le varianti e si aggiungono i problemi delle materie prime e dei vaccini. NEW DELHI, INDIA – APRIL 20: A man performs the last rites for his wife who died of the-19 coronavirus disease during a mass cremation at a crematorium on April 20, 2021 in New Delhi, India.-19 cases are spiralling out of control in India, with daily infections approaching 300,000, according to health ministry data, bringing the nationwide tally of infections to almost 14 million. The latest wave has already overwhelmed hospitals and crematoriums. (Photo by Anindito Mukherjee/Getty Images)Gli ospedali sono affollati e al collasso, le strade accolgono da Mumbai a New ...