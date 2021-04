Così va il pallone Inutile piangere è troppo tardi (Di martedì 20 aprile 2021) Corrado Piffanelli Detto che lo spreco dei top club in contratti monstre è nauseante, ci sono però momenti di rottura nelle società in cui è difficile opporsi al cambiamento: già la Champions ha tolto ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Corrado Piffanelli Detto che lo spreco dei top club in contratti monstre è nauseante, ci sono però momenti di rottura nelle società in cui è difficile opporsi al cambiamento: già la Champions ha tolto ...

Luca__ : Interessante questo approccio thatcheriano di 'trickle down' applicato al pallone. Forse così riuscieremo veramente… - fakegiannelli : Nello sport, il modello capitalistico americano fa esattamente quello che ha fatto il settore pornografico nel cine… - LucaVerde6 : La Juve siccome non vinceva una coppa campioni neanche per errore ..... ha deciso di farsene una sua ..... cosi ma… - Kalulino_ : Non so voi ma a me va bene così che l’ultimo gol l'abbia fatto un pallone d’oro che simbolizza la nostra storia - Pauko93 : Vabbè questo per ciucciare due lire in più metterebbe pure qualche pallone in più in campo, state bene così. -

Ultime Notizie dalla rete : Così pallone Così va il pallone Inutile piangere è troppo tardi Ma chi potrà fermare un flusso così travolgente di soldi? Non sarebbe forse meglio turarsi il naso forzando correttivi al sistema e accettando l'inevitabile: nella tanto citata Nba il salary cup è ...

Superlega: non c'è più posto per il calcio romantico Peggio, questo progetto di super campionato europeo riservato ai Paperoni del pallone, beh, pare ... costoro si convinsero a proclamarsi tifosi, come la plebe, solo quando intuirono che così avrebbero ...

