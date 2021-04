Caroline Scheufele | la felicità | per Chopard | è anche la nuova campagna con Julia Roberts

(Di martedì 20 aprile 2021)nellaL’occasione è quella del lancio dellaconper l’orologioHappy Sport, ma l’intervista a, mito del mondo del gioiello, direttrice creativa e co-presidente disi trasforma magicamente in una riflessione sullae un “throw back” nella storia dell’orologeria, tutta da leggere per chi ama diamanti, orologi e. Parliamo dell’orologio Happy Sport di, che vediamo in, cosa ha ispirato questa creazione, ormai iconica?«Quando ho presentato il concept ...

Proprio come lei, gli Happy Diamonds si muovono a tempo nel quadrante dell'orologio - icona, creato nel 1993 dalla co - presidente di Chopard,. Per la direttrice artistica, Julia ...... ma ha conquistato anche, Co - Presidente e direttrice artistica di Chopard, che oggi, a distanza di cinque anni l'ha scelta come brand ambassador del brand e volto della nuova ..."Happy Diamonds" è il nuovo corto firmato da Xavier Dolan con cui la maison devota al lusso del tic-tac presenta l'orologio-icona Happy Sport.Una diva d'eccezione, protagonista di un cortometraggio d'autore. Julia Roberts interpreta la gioia di vivere secondo Chopard nella nuova campagna Happy Diamonds Che cos’è la felicità? Sorrisi, libert ...