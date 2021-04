Calenda attacca Francesco Boccia: “Un inetto, lo considero un incapace” | VIDEO (Di martedì 20 aprile 2021) Il centrosinistra è in fermento per Roma. In attesa di delineare e capire le strategie per la corsa al Campidoglio, il candidato di Azione (nonché leader del partito) Carlo Calenda ha replicato piccato alle parole pronunciate, la scorsa settimana, da Francesco Boccia proprio sul sistema di alleanze (e primarie) del Partito Democratico. E lo ha fatto con un attacco frontale dai toni accesi. E così le frasi di Calenda contro Boccia è la sintesi di questa tensione. Calenda contro Boccia: “Per me è un inetto, lo considero un incapace” Ma cosa ha scatenato l’attacco di Calenda contro Boccia in diretta a Tagadà? Le parole pronunciate dall’ex Ministro per gli Affari Regionali il 24 aprile, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il centrosinistra è in fermento per Roma. In attesa di delineare e capire le strategie per la corsa al Campidoglio, il candidato di Azione (nonché leader del partito) Carloha replicato piccato alle parole pronunciate, la scorsa settimana, daproprio sul sistema di alleanze (e primarie) del Partito Democratico. E lo ha fatto con un attacco frontale dai toni accesi. E così le frasi dicontroè la sintesi di questa tensione.contro: “Per me è un, loun” Ma cosa ha scatenato l’attacco dicontroin diretta a Tagadà? Le parole pronunciate dall’ex Ministro per gli Affari Regionali il 24 aprile, ...

