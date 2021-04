Bimbo cade su binari | un coraggioso lo salva un attimo prima dell' arrivo del treno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo cade

TGCOM

In India, stazione di Vangani a Mumbai, un piccolo cammina con la mamma. Un attimo di disattenzione esui binari proprio mentre un treno è in arrivo. Sembra che la tragedia stia per consumarsi ma un uomo, Mayur Shelkhe, rischia la sua vita e riesce a salvarlo. Un vero atto di coraggio. Il video è ...Lo prevede il bollettino dell'Arpal Liguria, che segnala intanto per oggi e domani mattina venti […] Cronaca Laigueglia,di 10 annida un muretto e fa un volo di 3 metri Posted on ...In India, stazione di Vangani a Mumbai, un piccolo cammina con la mamma. Un attimo di disattenzione e cade sui binari proprio mentre un treno è ...Regole per i commenti. I commenti in questa pagina vengono controllati Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre In par ...