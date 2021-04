Advertising

LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Casarsa -Portogruaro: traffico ferroviario sospeso tra Portogruaro e Cordovado per un inconvenien… - tavano_anna : RT @BracaliM: Autobus di linea distrutto dalle fiamme - BracaliM : Autobus di linea distrutto dalle fiamme - zazoomblog : Autobus di linea distrutto dalle fiamme - #Autobus #linea #distrutto #dalle - airamonivas : Ma scusate nn si sapeva?!?!Si poteva provvedere prima?Affittare gli autobus di linea no?Cerchiamo di salvare Scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Autobus linea

LA NAZIONE

...1 non nuove a scenari di violenza come quello di oggi - prosegue Sansone - abbiamo più volte chiesto all'azienda, purtroppo inutilmente, di aumentare i presidi nelle stazioni e sugli...Attivo il servizio navetta 621 che seguira' le fasce di garanzia degli. Per la metropolitana1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola e da Garibaldi alle 10:25. Il servizio ...TREVISO. Parziale retromarcia sull’innalzamento della didattica in presenza alle superiori: la bozza del nuovo decreto adesso non impone il 100% alle scuole del secondo ciclo com’era stato annunciato, ...Con la didattica al 100 per cento, i 50 autobus in più reperiti non sono più sufficienti. Preoccupazione tra i sindacati dei docenti ...