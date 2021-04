Superlega | il Codacons si oppone | “Lobby inaccettabile A rischio regolarità delle partite”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Valutiamo molto negativamente l’ipotesi di una nuova ‘’: è unache si inserisce nell’ambito digià esistenti nel calcio, e che sono già state colpite da tanti scandali. Ora si creano le ‘super’, e poi di questo passo si creeranno le ‘super super'”. Con queste parole il presidente del, l’associazione a favore dei consumatori italiani, Carlo Rienzi, sialla nascita di unacon i migliori club europei non inclusiva e non basata sul merito sportivo: “Questo non può essere, abbiamo già allo studio azioni di contrasto per allargare a tutti, e con criteri meritocratici. Il pericolo è che possano diventare anche‘sette’ segrete, dove diventi molto ...