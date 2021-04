Strage di Natale a Udine | dopo 23 anni riaperte indagini

(Di lunedì 19 aprile 2021) Si riaprono lesulladell'Antivigilia didel 1998, attentato in cui morirono tre poliziotti della Squadra volante della Questura di. Lo riporta il Messaggero Veneto. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Strage Natale

ANSA Nuova Europa

Si riaprono le indagini sulladell'Antivigilia didel 1998, attentato in cui morirono tre poliziotti della Squadra volante della Questura di Udine. Lo riporta il Messaggero Veneto. Secondo la ricostruzione del ...Sono passati 22 anni dalladell'antivigilia dia Udine , quando un ordigno esplosivo posizionato sulla serranda di un negozio di telefonia, in viale Ungheria, uccise tre agenti di polizia: Adriano Ruttar, Giuseppe ...Si riaprono le indagini sulla strage dell'Antivigilia di Natale del 1998, attentato in cui morirono tre poliziotti della Squadra volante della Questura di Udine. Lo riporta il Messaggero Veneto. (ANSA ...UDINE. Strage dell’Antivigilia di Natale del 1998: dopo oltre ventitré anni spuntano nuove clamorose testimonianze. Racconti che aprono scenari e piste investigative del tutto diversi da quelli battut ...