Russell | scuse social a Bottas | ' Le emozioni hanno prevalso | avrei potuto comportarmi meglio'

H_mysunshinee : Bottas avrà qualsiasi difetto, starà pur dormendo ma aspetto le scuse di Russell per quel suo gesto dettato 'dall'adrenalina' #ImolaGP -

La notte porta consiglio (e forse anche una telefonata di Toto Wolff?). Almeno così sembra a leggere il tweet con cui George Russell si è oggi scusato pubblicamente con Valtteri Bottas per l'incidente di ieri nel corso del GP dell'Emilia Romagna a Imola. L'inglese della Williams, ieri è finito fuori pista dopo essersi ...La notte porta consiglio (e forse anche una telefonata di Toto Wolff?). Almeno così sembra a leggere il tweet con cui George Russell si è oggi scusato pubblicamente con Valtteri Bottas per l'incidente ...Per la seconda volta nel giro di pochi mesi George Russell si ritrova ad analizzare sui social una corsa Imola che non ha di certo impreziosito il curriculum del classe 1998 ...