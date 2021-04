Romagnani | “L’errore è stato acquistare i vaccini a scatola chiusa Bisogna puntare su Pfizer e Moderna”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 aprile 2021) Libero ha intervioggi Sergio, un’istituzione nel campo dell’immunologia, professore emerito all’Università di Firenze, autore di oltre 400 pubblicazioni, sull’argomento scottante deiper il Covid. Il suo parere ècensurato da una trasmissione televisiva che lo aveva invitato, ma poi ha fatto marcia indietro avendo conosciuto la sua idea contraria a quanto fatto «Sul piano scientifico e organizzativo la vaccinazione è stata programmata in modo sbagliato. La logica è stata: “amo,amo,amo, ciò che succede si vedrà”». Il professore non fa mistero delle sue posizioni ed ha provveduto ad inviare una lettera a riguardo all’Agenzia italiana del farmaco. In primo luogo per quanto riguarda la scelta di ...