Povia contro il ddl Zan con Non Esiste Omofobia: "Rischio di essere denunciato?" (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo la campagna di sensibilizzazione portata avanti da diversi artisti arriva la posizione netta di Giuseppe Povia contro il ddl Zan, il tema più caldo del dibattito pubblico. Per il momento il disegno di legge è bloccato al Senato, circostanza condannata da Elodie, Fedez e tanti altri. L'ostruzionismo è messo in atto dal centro destra con Simone Pillon tra i senatori più accaniti. Non Esiste Omofobia Con Non Esiste Omofobia Povia vuole provocare la "sinistra". La comunicazione messa in atto da Giuseppe Povia, sostanzialmente, è quella del vittimismo con il quale dipinge il ddl Zan come un bavaglio contro tutti coloro i quali, come lui, non vedono nell'omosessualità una condizione naturale.

