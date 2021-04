Petrolio, prezzi in calo dopo la recente corsa (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Avvio di settimana riflessivo per le quotazioni del Petrolio dopo la corsa delle ultime sedute sostenuti da una serie di dati economici positivi. Ad arrestare il recente rally contribuiscono i timori per l’aumento dei casi di Covid in diversi paesi dell’area pacifica, in particolare in India, che fanno pensare a nuovi possibili rallentamenti della domanda. Il future giugno sul Brent scambia a 66,43 dollari al barile (-0,51%) mentre il contratto maggio sul WTI segna 62,84 dollari (-0,42%). Tra i player del comparto, Eni segue l’andamento del settore e mostra un calo dello 0,52% mentre Tenaris sale appena dello 0,31%. (Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Avvio di settimana riflessivo per le quotazioni delladelle ultime sedute sostenuti da una serie di dati economici positivi. Ad arrestare ilrally contribuiscono i timori per l’aumento dei casi di Covid in diversi paesi dell’area pacifica, in particolare in India, che fanno pensare a nuovi possibili rallentamenti della domanda. Il future giugno sul Brent scambia a 66,43 dollari al barile (-0,51%) mentre il contratto maggio sul WTI segna 62,84 dollari (-0,42%). Tra i player del comparto, Eni segue l’andamento del settore e mostra undello 0,52% mentre Tenaris sale appena dello 0,31%. (Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

