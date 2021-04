Pagelle Milan-Genoa | i voti del CorSport | Leao non incide mai

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ledi, 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A vinto per 2-1 a 'San Siro'.e giudizi dei calciatori rossoneri

Advertising

AleSalvi12 : Milan-Genoa 2-1: le Pagelle Che Non Lo Erano - PianetaMilan : #Pagelle #MilanGenoa, i voti di @tuttosport: @simonkjaer1989 e @fikayotomori_ salvano @gigiodonna1 - #Calcio… - AleSalvi12 : RT @ComunqueMilan: Cos'è questa #SuperLega di cui si parla? Dev'essere la squadra di superstar allestita da Umberto Bossi negli anni 80 e 9… - PianetaMilan : #Pagelle #MilanGenoa, i voti di @Gazzetta_it: #Rebic, un gol ed un errore - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - TheItalianTimes : #Atalanta regina della trentunesima giornata con la vittoria da campioni con la #Juve. Pari #Inter a #Napoli, punto… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

È unsufficiente, non davvero gradevole ma che ottiene il fine dei tre punti, seppur con ... LEIl controllore dei palloni postali, Donnarumma 5.5: regala un pallone fatale nel finale e ...... " CONSIGLI "" PRONOSTICI " ARBITRI Serie A, 32° giornata: il programma delle partite per il fantacalcio Martedì 20 aprile 20.45 Verona - Fiorentina Mercoledì 21 aprile 18.30- ...Milan-Genoa 2-1: le pagelle dei rossoneri DONNARUMMA 5 L’uscita nel finale è da suicidio: Kjaer e Tomori lo salvano da una figuraccia. KALULU 5,5 ...Le pagelle di Milan-Genoa, 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A vinto per 2-1 a 'San Siro'. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri ...