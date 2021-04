Muri imbrattati in centro | caccia ai vandali | lite fra pusher | le indagini sul mondo dello spaccio di droga

(Di lunedì 19 aprile 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - 'Koko infame' e 'Magreb a fuoco'. Con queste frasi spruzzate ovunque con lo spray si è svegliato il. Scritte sui, sulle serrande abbassate dei negozi in via Cesare ...

Advertising

Francee74851912 : @IveserVenezia La prima cosa che noto è: i muri imbrattati. Una lordura immonda. E Venezia è ricoperta di ciò ad og… - RisolutoOnline : Atto vandalico senza precedenti a Menfi, devastata la scuola 'Santi Bivona': imbrattati i muri e rubati pc… -

Ultime Notizie dalla rete : Muri imbrattati

corriereadriatico.it

Scritte sui, sulle serrande abbassate dei negozi in via Cesare Battisti, sulle pareti della ... In passato erano statii mezzi comunali parcheggiati a Villa Murri, le pareti dell'ex ...Ma peggio di tutto sono i, in ogni angolo raggiungibile. Col tempo qualche condominio ci ha provato a ripulire i, ma il tempo di un giorno e lo scempio è tornato ogni volta, ...PORTO SANT'ELPIDIO - “Koko infame” e “Magreb a fuoco”. Con queste frasi spruzzate ovunque con lo spray si è svegliato il centro. Scritte sui muri, ...1' di lettura 18/04/2021 - Scritte nere, disegnate con la vernice spray sui muri delle abitazioni di via Cesare Battisti. Le scritte sono comparse durante la notte lasciando l’amaro in bocca ai reside ...